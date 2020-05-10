— Гацкан — фантастический человек, но тихий, много не говорит. Зато когда он надевает бутсы, лучше быть осторожным: на поле Гацкан — настоящий воин. Тем не менее настоящим лидером команды был Паршивлюк, он всегда был готов помочь за пределами поля. Если были какие-то проблемы, Сергей не стеснялся их обсудить с нами, — цитирует исландского футболиста пресс-служба Российской Премьер-лиги.
36-летний Гацкан выступал в составе "Ростова" с 2008 по 2019 год. Сейчас молдованин играет в "Крыльях Советов".
31-летний Паршивлюк был игроком "Ростова" в период с 2017 по 2019 год, затем перейдя в стан московского "Динамо".
Сигурдссон в составе "Ростова" провёл два года, а в январе 2020 перешёл в "Копенгаген".
Сигурдссон: настоящим лидером "Ростова" был Паршивлюк, он всегда был готов помочь за пределами поля
Экс-защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон вспомнил о настоящем лидере в команде.
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!