Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал информацию о том, что главный тренер "Локомотива" Юрий Семин покинет команду по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что в случае ухода Семина команду возглавит сербский специалист Марко Николич.
"Здесь логики нет никакой. Тренер показывает результат. Что происходит внутри команды — мы не знаем. Я могу привести пример, когда Хайнкес выиграл бундеслигу, Кубок, Лигу чемпионов. Руководство мюнхенцев поступили справедливо и сказали, что через полгода придет Гвардиола — один из лучших тренеров мира. Имидж клуба не пострадал", - сказал Бородюк в эфире "Матч ТВ".
Семина выставляют из "Локомотива". 15 лет назад тренер тоже покинул клуб, хотя и он сам, и руководство были против
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Бородюк: в уходе Семина нет никакой логики. Тренер показывает результат
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