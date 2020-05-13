Об этом сообщает "СЭ".
По информации источника, Видич и Лазович отказались от предложенных им постов. Отметим, что Лазович на данный момент является спортивным директором "Партизана".
Напомним, 40-летний Николич должен заменить на посту наставника "Локомотива" Юрия Сёмина.
Семина выставляют из "Локомотива". 15 лет назад тренер тоже покинул клуб, хотя и он сам, и руководство были против
Похоже, решение принято: "Локомотив" все же променяет Семина на Николича. Кто это такой?
Видич и Лазович отказались входить в тренерский штаб Николича в "Локомотиве"
Бывшие сербские футболисты Неманья Видич и Данко Лазович могли стать помощниками Марко Николича в "Локомотиве".
Фото: Getty Images
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