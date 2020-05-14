— Сказались личные отношения Кикнадзе и Семина. В данной ситуации это неправильный ход. Команда идет на втором месте, ничего не закончилось. Зачем убирать тренера, который дает результат? Николичу будет тяжело переплюнуть Палыча, — рассказал футболист в интервью "Чемпионату".
32-летний Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 по 2019 год. Сейчас он играет за казанский "Рубин".
Напомним, Сёмин покинет "Локомотив" 31 мая 2020 года, когда истечет его контракт с клубом. С 1 июня главным тренером команды станет Марко Николич из Сербии.
Тарасов — об уходе Семина: сказались его личные отношения с Кикнадзе. В данной ситуации это неправильный ход
Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов прокомментировал уход из команды главного тренера Юрия Сёмина.
Фото: Getty Images
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