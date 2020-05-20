- Ситуация тяжелая, потому что сейчас все деньги идут на поддержку медиков и формирование коечного фонда. Конечно, в такой ситуации без инвесторов выходить в Премьер-лигу мы бы не хотели. Если получится утвердить до конца мая финансирование, будем играть в Премьер-лиге, если нет - останемся в ФНЛ.
Думаю, здесь ничего страшного нет, если еще год поиграем в ФНЛ. Если в следующем году выйдем в РПЛ, значит выйдем. Если найдем инвесторов, то клуб уже будет частным, а не бюджетным, - приводит слова Терюшкова ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что футбольный клуб "Химки" испытывает большие финансовые проблемы.
Конов: в "Химках" денег нет и давать их никто не собирается. Вероятнее ПФЛ, чем РПЛ
Также известно, что город выделит "Химкам" 200 млн рублей на следующий сезон.
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Согласно регламенту, если "Химки" пройдут лицензирование, то команда попадет в РПЛ, так как по итогам первенства клуб занял 2-е место, которое дает прямую путевку в дивизион выше.
Чемпионат России будет доигран и возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура.
Если "Химки" не найдут инвесторов, то останутся в ФНЛ
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что "Химки" могут отказаться от РПЛ, если клуб не найдет инвесторов до конца весны.
Фото: ТАСС
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