Об этом сообщает РБ-Спорт. Согласно Transfermarkt, в конце июня контракты истекают у Михаила Кержакова, Бранислава Ивановича, Игоря Смольникова, Далера Кузяева, Юрия Жиркова, Олега Шатова и Артема Дзюбы.
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков.
Контракты игроков "Зенита", которые кончаются этим летом, будут продлены до конца сезона
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб продлит соглашения со всеми футболистами, чьи контракты рассчитаны до конца сезона.
Фото: Спорт день за днем
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!