Яровинский: мы достигли договоренности о продлении контрактов до конца чемпионата

Спортивный директор казанского "Рубина" Олег Яровинский сообщил, что все соглашения, которые истекают этим летом, будут продлены до окончания сезона.

Фото: ФК "Рубин"