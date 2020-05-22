- По всем футболистам мы достигли договоренности о продлении контрактов до конца чемпионата. Что касается пролонгации договоров на следующий сезон, то мы будем работать над этим. У нас достаточно большой состав, никакой паники нет.
Мы пока не начали тренироваться. Это гораздо большая проблема, нежели селекция. Мы озабочены соблюдением протоколов и выходом к нормальной работе, - сказал Яровинский в эфире Матч ТВ.
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15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит". Казанский "Рубин" находится на 14-м месте таблицы, имея в активе 23 очка.
По статистике на 22 мая, в России выявлено 326 448 заражений коронавирусом (8 894 за последние сутки), 99 825 человек выздоровело, 3 249 - умерло.
Яровинский: мы достигли договоренности о продлении контрактов до конца чемпионата
Спортивный директор казанского "Рубина" Олег Яровинский сообщил, что все соглашения, которые истекают этим летом, будут продлены до окончания сезона.
Фото: ФК "Рубин"
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