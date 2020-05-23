Леонов ранее в интервью заявил, что не получил от агента полной информации, почему переход в петербургский клуб не состоялся.
"Спустя время можно признать, что интерес "Зенита" был создан искусственно. Мы провели переговоры с помощниками Спаллетти, и парня взяли на просмотр. В итоге Лучано он понравился. Однако тренер вратарей "Зенита" Бирюков сделал выбор в пользу местного Бабурина, увы. Бирюков просто не захотел брать ответственность, потому что Леонов не был бесплатным, стоил 400 тысяч евро", - приводит слова Пушкина "Чемпионат".
25-летний Леонов помимо "Минска" выступал в 2013 году за вторую команду "Краснодара", проведя 6 матчей и пропустив 15 голов. После этого он подписал контракт с "Уфой". Также голкипер выступал за "Лучко", "Мордовию", "Крылья", "СКА-Хабаровск" и минское "Торпедо".
Вратарь "Минска" Леонов рассказал, почему не задержался в "Краснодаре"
В нынешнем сезоне чемпионата Белоруссии Леонов провел 10 матчей и пропустил 20 голов.
"Минск" занимает 14-е место в таблице, имея в активе 10 очков.
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Бывший агент вратаря Леонова: спустя время можно признать, что интерес "Зенита" был создан искусственно
Бывший агент голкипера "Минска" Артема Леонова Сергей Пушкин рассказал об интересе "Зенита" к футболисту.
Фото: ФК "Минск"
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