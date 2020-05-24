- Разговоры об этом ходили давно. Слышал, если "Локомотив" закончит наверху таблицы, то Семин останется. А тут открываю и вижу, что тренер покидает команду. Какой-то логики тут не найдешь. Наверное, серьёзные причины появились.
Если подумать, пусть уже команда доиграет сезон. Неожиданно для всех, в том числе для меня. Хочу пожелать Палычу здоровья. Уверен, у него ещё есть силы и желание возглавить команду, которая ему по душе, - приводит слова Камболова Чемпионат.
Руслан Камболов прошел футбольную школу "железнодорожников". Всего в системе клуба он провел 6 лет - с 2004 по 2010.
Текущее соглашение "Локомотива" с Юрием Семиным, которое истекает 31 мая, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит команду 1 июня.
Четвертый приход Семина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.
"Неожиданно для меня. Какой-то логики тут не найдешь". Камболов - об уходе Семина
Полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов прокомментировал решение "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
Фото: Чемпионат
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