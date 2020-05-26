Об этом сообщает Voetbalprimeur, ссылаясь на комментатора Йероена Эльшоффа.
"Не знаю, насколько это правда, но говорят, что "Зенит" хочет заполучить ван Бергена", - сказал Эльшофф.
20-летний футболист перешел в "Херенвен" из "Витесса" летом 2018 года. В минувшем сезоне он провел 29 матчей, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
Форвард "Херенвена" может перейти в "Зенит"
"Зенит" проявляет интерес к нападающему нидерландского "Херенвена" Митчеллу ван Бергену.
nos.nl
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