"Сейчас он чувствует себя великолепно, его ничто не беспокоит. Сегодня он сдал повторные тесты на коронавирус, ждём результатов", - цитирует Карлицкого "Чемпионат".
Также врач высказался о Дмитрии Баринове, Антоне Коченкове и Романе Тугареве, у которых также выявили коронавирус.
"Чувствуют себя хорошо, у них болезнь протекает бессимптомно", - сказал Карлицкий.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 21 июня.
Фарфан сдал повторные тесты на коронавирус
Врач "Локомотива" Никита Карлицкий сообщил, что форвард команды Джефферсон Фарфан сдал повторные тесты на коронавирус.
Фото: ТАСС
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