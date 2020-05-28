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Фарфан сдал повторные тесты на коронавирус

Врач "Локомотива" Никита Карлицкий сообщил, что форвард команды Джефферсон Фарфан сдал повторные тесты на коронавирус.
Фото: ТАСС
"Сейчас он чувствует себя великолепно, его ничто не беспокоит. Сегодня он сдал повторные тесты на коронавирус, ждём результатов", - цитирует Карлицкого "Чемпионат".

Также врач высказался о Дмитрии Баринове, Антоне Коченкове и Романе Тугареве, у которых также выявили коронавирус.

"Чувствуют себя хорошо, у них болезнь протекает бессимптомно", - сказал Карлицкий.

Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 21 июня.


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Теги: Фарфан Локомотив Коронавирус
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