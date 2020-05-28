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Газизов: билеты? В первую очередь это сектора активной поддержки и владельцы абонементов

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поддержал решение о возобновлении сезона РПЛ со зрителями на стадионах.
Фото: РИА Новости
- Решение - супер. Даже 10% болельщиков будут давать футболу динамики. Как мы будем распределять билеты? В моём понимании в первую очередь это сектора активной поддержки и владельцы абонементов.

От этого решения один позитив. Теперь главное, чтобы пандемия продолжала идти на спад и чтобы всё было хорошо, - приводит слова Газизова Чемпионат.

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновить РПЛ 21 июня. При этом отмечалось, что матчи будут проходить при пустых трибунах.

В турнирной таблице Премьер-лиги лидирует "Зенит", набравший 50 очков. В тройку также входят "Локомотив" (41) и "Краснодар" (41). "Уфа" располагается на 9-й строчке таблицы, имея в активе 27 очков.


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Теги: Газизов Уфа
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