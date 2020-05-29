Об этом сообщает официальный клубный сайт. Евгений Городов, Роланд Гиголаев, Олег Иванов и Денис Глушаков продлили соглашения до конца текущего сезона.
Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновить РПЛ 21 июня. При этом отмечалось, что матчи будут проходить при пустых трибунах.
"Ахмат" располагается на 16-й строчке таблицы, имея в активе 20 очков.
Глушаков вместе с тремя игроками "Ахмата" продлили соглашения до конца сезона
Четыре игрока грозненского "Ахмата" продлили контракты до конца текущего сезона.
Фото: СЭ
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