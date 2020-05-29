Напомним, 22-летнему воспитаннику "железнодорожников" 20 апреля стало плохо во время индивидуальной тренировки, после чего он скончался. У Самохвалова остались жена и сын.
Василий Самохвалов рассказал, что о проблемах со здоровьем его брат узнал 4 года назад. Врачи подтвердили осложнение на сердце, однако они полагали, что это произошло из-за инфекции.
Иннокентий получал допуски к тренировкам от врачей, но не сразу. Чаще всего ему приходилось обследоваться дополнительно.
- Но проблемы были. Это подтверждается тем, что показатели не всегда были идеальными, что нужно было проходить дополнительное обследование и чётче его контролировать. Только врач мог ему сказать "стоп" или двигаться дальше. Мое мнение - просто так сердце не останавливается. Не только у спортсменов - вообще у людей.
Каждый человек все-таки должен к себе прислушиваться и не пренебрегать. Если ему сказали, что нужно остановиться, значит, нужно было остановиться, - цитирует Самохвалова Матч ТВ.
По делу смерти игрока "Казанки" Самохвалова ведется расследование
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России после 22-х туров идёт на втором месте турнирной таблицы с 41 очком, отставая от "Зенита" на девять баллов. Чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта.
Брат Самохвалова: ему сказали, что нужно остановиться, значит, нужно было остановиться
Брат защитника "Казанки" Иннокентия Самохвалова Василий поделился мнением о смерти своего родственника.
Фото: ФК "Локомотив"
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