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Селюк - о "продавце обоев" Лосюке из "Локо": он воровал у своей же компании. Там переводчик, тут – агроном

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова Юрия Сёмина по поводу того, что в "Локомотиве" списки новичков команды утверждает "продавец обоев" по фамилии Лосюк.
Фото: sportbox
В скандальном интервью после ухода из "Локо" Сёмин заявил: "Все списки потенциальных новичков в «Локомотив» сейчас поставляет продавец обоев по фамилии Лосюк".

Семин сжег мосты, сказал о делах Кикнадзе с Лосюком и Набилем, верит в возвращение. Главное из программного интервью

- Сёмин рассказал, что некий Лосюк в "Локо" утверждает списки новичков? Он действительно где-то когда-то и обои продавал.

Потом представлял компанию Wyscout в Восточной Европе. Но оттуда его выгнали. Когда он там работал, мягко выражаясь, воровал у своей же компании.

Лосюк полгода работал в "Ахмате" переводчиком, и оттуда его тоже выгнали. Получается, там он переводчик, тут – агроном, - приводит слова Селюка "Советский Спорт".

Напомним, что руководство "Локо" приняло решение не продлевать контракт с Юрием Сёминым. С 1 июня наставником железнодорожников стал сербский тренер Марко Николич.


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Теги: Селюк Локомотив Семин Кикнадзе
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