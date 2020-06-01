Селюк - о "продавце обоев" Лосюке из "Локо": он воровал у своей же компании. Там переводчик, тут – агроном

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова Юрия Сёмина по поводу того, что в "Локомотиве" списки новичков команды утверждает "продавец обоев" по фамилии Лосюк.

Фото: sportbox