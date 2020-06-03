ЦСКА сыграет товарищеский матч с "Арсеналом"

Об этом рассказал президент "Арсенала" Гурам Аджоев, отметив, что встреча пройдёт без зрителей.
- Мы договорились об игре, она пройдет 13 июня. ЦСКА нас приглашает, матч, скорее всего, пройдет на его стадионе, - приводит ТАСС слова функционера.
Напомним, что чемпионат России будет возобновлён 19 июня. После 22-х туров ЦСКА занимает пятое место, "Арсенал" - седьмое.
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Фото: ФК "Арсенал Тула"
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