Об этом сообщает "Чемпионат".
По информации источника, быки ищут нападающего. Подходящим вариантом может оказаться 27-летний игрок "Кёльна" Джон Кордоба.
На момент перехода в "Кёльн" Кордоба, по информации портала Transfermarkt, стоил 17 млн евро.
В текущем сезоне в рамках Бундеслиги футболист провёл 26 матчей, забил 12 голов и сделал два ассиста.
"Краснодар" намерен заплатить 15 млн евро за 17-летнего игрока
Источник: "Краснодар" интересуется форвардом "Кёльна"
Краснодарский клуб заинтересован в услугах колумбийского страйкера Джона Кордобы.
Фото: Getty Images
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