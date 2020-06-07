Ранее сообщалось, что игрок уже договорился о контракте со своим прежним клубом. Вагнер заявил, что расскажет о месте продолжения карьеры в понедельник, сегодня.
"В понедельник Вагнер объявит о переходе в ЦСКА". Арустамян рассказал, на какой срок армейцы подпишут бразильца
- Серьезно говорить об усилении я отказываюсь. Для усиления покупают других. Это конкретный человек в конкретных обстоятельствах. А обстоятельства - компактный финиш чемпионата с призрачной надеждой цепануть Лигу Чемпионов, и если не удается - финиш все равно очень плотный и ставки высоки.
Со спортивной точки зрения Вагнер может взбаламутить команду на нечто большее, чем ей объективно светит. Шансы несколько возрастают. А потом? А потом Вагнеру надо срочно валить. С единственной целью - поиграть где-то еще и ЕЩЁ РАЗ успеть вернуться в ЦСКА.
Шутка, - написал Уткин в телеграм-канале.
На момент приостановки чемпионата ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ. Команда возобновит сезон игрой против "Зенита" 20 июня.
Уткин: Вагнер в ЦСКА? Серьезно говорить об усилении я отказываюсь. Для усиления покупают других
Блогер Василий Уткин отреагировал на слухи о возможном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
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