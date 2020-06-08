Напомним, Джордж Флойд умер в больнице после задержания полицией. Флойд пытался расплатиться поддельным чеком в одном из магазинов Миннеаполиса.
Волна протестов переросла в погромы в нескольких штатах Америки. По всему миру проходят акции в поддержку движения "Чёрные жизни важны".
"Настало время, чтобы начать изменения". Стерлинг озабочен отсутствием темнокожих тренеров в АПЛ
- Безусловно, все жизни важны. Неважно, какого ты цвета – белый, черный, желтый или красный. Но конкретно сейчас, в контексте произошедшего, нужно говорить про жизни темнокожих, потому что был убит черный парень.
И справедливость должна быть восстановлена, - приводит слова Клинтона "Чемпионат".
В текущем сезоне Н'Жи провёл за "Динамо" 15 матчей и забил один гол. "Динамо" после 22-х туров занимает шестое место в таблице чемпионата России.
Н’Жи - о смерти Флойда: справедливость должна быть восстановлена
Игрок московского "Динамо" Клинтон Н’Жи поделился своим отношением к смерти темнокожего Джорджа Флойда и последовавшим после этого акциям.
Фото: ФК "Динамо"
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