Агент Сулейманова: большинство претендентов на Шапи пока отпугивает достаточно существенная сумма

Представляющий интересы нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова Алан Агузаров прокомментировал интерес к его клиенту других клубов.

Фото: ФК "Краснодар"