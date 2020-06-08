В текущем сезоне Сулейманов провёл 20 матчей в рамках РПЛ, забил четыре мяча и сделал четыре результативных передачи. "Краснодар" после 22-х туров занимает третье место в чемпионате России.
- С нашими клубами по поводу Шапи не общаюсь по озвученным выше причинам. В Европе же к нему есть интерес, и даже в "Краснодар" уже поступали запросы. Другое дело, что клуб его готов отпустить только за достаточно существенную сумму и большинство претендентов она пока отпугивает, - приводит "СЭ" слова агента.
Чемпионат России будет возобновлён 19 июня. В первом после паузы туре быки сыграют против московского "Динамо".
Агузаров: если же когда-нибудь Черчесов и придет в "Спартак", то для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов
Агузаров рассказал о том, как Дзюба мог перейти в английский клуб
Агент Сулейманова: большинство претендентов на Шапи пока отпугивает достаточно существенная сумма
Представляющий интересы нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова Алан Агузаров прокомментировал интерес к его клиенту других клубов.
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!