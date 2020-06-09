Федун - о полуфинале Кубка России с "Зенитом" в Санкт-Петербурге: осталось только Вилкова поставить на судейство
- Я удивлен комментарием Федуна, - цитирует Медведева Sport24.
Напомним, сегодня РФС было объявлено, что полуфинальная встреча в рамках Кубка России будет сыграна в Санкт-Петербурге. "Зенит" получил такое право из-за того, что ранее сыграл меньше домашних матчей в этом турнире.
Медведев отреагировал на слова Федуна о полуфинале Кубка
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о месте проведения полуфинального матча Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
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