Генеральный директор "Зенита" прокомментировал слухи об интересе к Давиду Луису

- Это очередной слух, не имеющий отношения к действительности.
Сейчас наша цель – выиграть РПЛ. Уже потом будем формировать команду на новый сезон, тема трансферов сейчас закрыта, - цитирует Медведева "Чемпионат".
В текущем сезоне 33-летний защитник провёл в рамках АПЛ 25 матчей, забил два гола и сделал ассист.
"Зенит" после 22-х туров лидирует в чемпионате России с отрывом в девять очков. РПЛ возобновится 19 июня.
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Фото: Getty Images
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