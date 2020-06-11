Свернуть все/Развернуть все

Россиянин из второй Бундеслиги может присоединится к "Локомотиву"

"Локомотив" интересуется полузащитником команды второй Бундеслиги "Ян Регенсбург" Максом Безушковым.
Фото: Getty Images
Агент игрока сообщил, что один из клубов РПЛ проявляется интерес к его клиенту, однако называть команду отказался.

- Мы не исключаем этот вариант развития карьеры. У Макса родители из вашей страны, может легко сделать паспорт и не считаться легионером, говорит по-русски, так что проблем с адаптацией бы не было, - цитирует агента СЭ.

23-летний полузащитник Макс Безушков родился в Германии, но его родители из России. В текущем сезоне он принял участие в 29 матчах и забил 7 голов за "Ян Регенсбург".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Локомотив Бундеслига 2
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Газизов рассказал о работе "Уфы" на трансферном рынке
Агент Шюррле рассказал о будущем немца
Россиянин из второй Бундеслиги может присоединится к "Локомотиву"
"Локомотив" готовится предложить Алексею Миранчуку новый контракт на пять лет 3
Алли получил дисквалификацию и штраф за шутку про коронавирус 1
Уткин: Семин - переоцениваемый тренер. Его время прошло 1
Агент Вагнера: пока нет никакого решения. Мы все еще смотрим, какое место будет лучше
Стала известна зарплата, которую "Локомотив" предлагает Баделю 3
Президент "Урала": возможно, новый сезон РПЛ стартует позже 2
Матч "Рубин" - "Локомотив" смогут посетить до 4,5 тысячи болельщиков
Агент Джорджевича рассказал, когда игрок вернется к тренировкам с "Локомотивом"
Шустиков продлил контракт с "Торпедо"
Игроки АПЛ могут выйти на матчи ближайшего тура в футболках с надписями "Жизни чернокожих важны" 5
Бывший футболист "Спартака" Ковач стал главным тренером "Опавы"
ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днем рождения 1
"Торпедо" в сезоне-2020/21 сократит бюджет
Уткин: Дзюба - глупый. У Джикии с партнерами не очень хорошо, а Зобнин - физически одаренный парень 4
"Кавказцев били, а внешность-то у меня..." Самедов рассказал о встрече со скинхедами в метро
Самедов: я не заслужил, чтобы фанаты "Локомотива" мне кричали "Самедов – пес" 4
Сборная России осталась на 38-й строчке рейтинга ФИФА
Арнор Сигурдссон: я счастлив вернуться 1
"Аякс" продлил контракт с 18-летним воспитанником
Жена Карпина: наша третья годовщина свадьбы (фото) 1
Футбольный агент Сафонов: в "Спартаке" только ленивый не сосет деньги Федуна 11
Гильерме - о тренировке "Локомотива": работаем
Детско-юношеские школы, в которых начинал карьеру Головин, получили выплаты от "Монако" 1
"Ахмат" просит РПЛ отложить новый формат лимита на легионеров
Экс-нападающему ЦСКА Вагнеру Лаву исполнилось 36 лет 7
"Париматч" хотел стать спонсором "Химок" и назвать команду в часть себя 2
Уткин - о Медведеве: слов мало, смысла много. Государственный же ум 8
Все новости