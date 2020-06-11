Агент игрока сообщил, что один из клубов РПЛ проявляется интерес к его клиенту, однако называть команду отказался.
- Мы не исключаем этот вариант развития карьеры. У Макса родители из вашей страны, может легко сделать паспорт и не считаться легионером, говорит по-русски, так что проблем с адаптацией бы не было, - цитирует агента СЭ.
23-летний полузащитник Макс Безушков родился в Германии, но его родители из России. В текущем сезоне он принял участие в 29 матчах и забил 7 голов за "Ян Регенсбург".
Россиянин из второй Бундеслиги может присоединится к "Локомотиву"
"Локомотив" интересуется полузащитником команды второй Бундеслиги "Ян Регенсбург" Максом Безушковым.
Фото: Getty Images
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