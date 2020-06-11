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Жена Кулькова рассказала о состоянии мужа, восстанавливающегося после онкологического заболевания

Супруга бывшего футболиста "Спартака" Василия Кулькова Елена рассказала, как себя чувствует ее муж.
Фото: ФК "Спартак"
Сегодня, 11 июня Кулькову исполнилось 54 года.

По словам жена Кулькова, сейчас он чувствует себя лучше. Ранее он перенес операцию после онкологического заболевания.

"У нас сегодня все дети в гости приедут, внук. Телефон горячий — все звонят, поздравляют: и болельщики, и из "Спартака", и наши друзья. Потихонечку начинает восстанавливаться, постепенно идем на улучшение. Но процесс восстановления очень сложный, поэтому все идет потихонечку", - приводит слова жена Кулькова "Р-Спорт".

В конце прошлого года у Кулькова удалили опухоль.

Кульков в качестве футболиста выступал за "Спартак", "Бенфику", "Порту", "Зенит" и ряд других клубов. Также он провел 20 матчей за сборную России и 21 матч за сборную России.


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Теги: Кульков
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