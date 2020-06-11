"С ними сложно и приятно играть, они сами играют и другим дают, это одна из сильнейших команд лиги наряду с "Зенитом". Сейчас будет игра, первая после паузы в три месяца, присутствует неопределенность. Интересно посмотреть, как на нас сказалась пауза. Для нас понятно, в какой футбол играет команда Мусаева. Вряд ли предложат что-то новое. Мы знаем, что ждать от них. "Динамо" готовит свои сюрпризы", - сказал Новиков в эфире телеканала "Матч ТВ".
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. РПЛ возобновится 19 июня.
"Динамо" сыграет с "Краснодаром" в гостях. Встреча состоится 21 июня в 20:00 мск.
После 22 туров бело-голубые занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.
Новиков - о матче с "Краснодаром": "Динамо" готовит свои сюрпризы
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Краснодаром" в рамках 23-го тура чемпионата России.
Матч ТВ
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