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"Химки" 15-го июня планируют подать документы на получение лицензии для участия в РПЛ

Журналист Василий Конов сообщил, что "Химки" намерены заявиться для участия в чемпионате России.
Фото: ФК "Химки"
"Это неожиданно, но 15-го июня Химки (новый менеджмент) планируют подать бумаги на лицензию РПЛ.

И до 30-го июня есть время на апелляцию. Интрига в борьбе за выживание в РПЛ возрождается", - написал Конов в телеграм-канале.

В минувшем сезоне первенства ФНЛ "Химки" заняли второе место и получили в путевку в РПЛ. Однако позже стало известно, что из-за финансовых проблем подмосковный клуб может отказаться от участия в турнире.

Процедура перехода "Химок" в частные руки осложнилась

"Химки" хотят успеть пройти лицензирование для РПЛ


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Теги: Химки
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