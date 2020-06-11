"Химки" 15-го июня планируют подать документы на получение лицензии для участия в РПЛ

Журналист Василий Конов сообщил, что "Химки" намерены заявиться для участия в чемпионате России.

Фото: ФК "Химки"

"Это неожиданно, но 15-го июня Химки (новый менеджмент) планируют подать бумаги на лицензию РПЛ.И до 30-го июня есть время на апелляцию. Интрига в борьбе за выживание в РПЛ возрождается", - написал Конов в телеграм-канале.В минувшем сезоне первенства ФНЛ "Химки" заняли второе место и получили в путевку в РПЛ. Однако позже стало известно, что из-за финансовых проблем подмосковный клуб может отказаться от участия в турнире.