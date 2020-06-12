Как сообщает "Спорт-Экспресс", специалист успешно сдал экзамен.
Новиков тренирует "Динамо" с 5 октября 2019 года, после отставки Дмитрия Хохлова. 8 ноября он был официально утвержден на должность главного тренера бело-голубых.
"Динамо" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков после 22 туров.
РПЛ возобновится 19 июня.
Кирилл Новиков успешно сдал экзамен на тренерскую лицензию PRO
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков получил лицензию PRO.
Матч ТВ
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