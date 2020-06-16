По информации Metaratings, по окончании текущего розыгрыша чемпионата Италии "Кальяри" обязан выкупить игрока за 16 млн евро. Клуб уже внес предоплату в размере одного миллиона и не имеет юридической силы пренебречь этой процедурой.
Теоретически, "Зенит" может выкупить форварда у "Кальяри", однако сумма трансфера составит не менее 20 млн евро.
Джованни Симеоне в текущем сезоне провел за "Кальяри" 24 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
Джованни Симеоне не перейдет в "Зенит"
Нападающий "Фиорентины" Джованни Симеоне не сможет перейти в петербургскую команду.
Фото: Getty Images
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