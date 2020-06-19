"Те, кто допустил проведение этого матча, люди недалекого ума". Быстров - об игре "Сочи" и "Ростова"

Экс-игрок, а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров прокомментировал итоги матча между "Сочи" и "Ростовом".

Фото: globallookpress.com