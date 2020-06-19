- То, что мы увидели в этом матче, нельзя назвать футболом. Это безобразие. Нет смысла выпускать против тяжеловеса боксёра в лёгком весе. У него просто нет шансов.
Было бы честно выйти с форой 0:6. Тогда у пацанов были бы шансы. А так не было смысла выходить на матч. Те, кто допустил проведение этого матча, люди недалёкого ума, - цитирует Быстрова Матч ТВ.
Напомним, вчера "Ростов" в рамках 23-го тура чемпионата России потерпел поражение от "Сочи" со счетом 1:10. Команда Валерия Карпина играла воспитанниками, так как основные футболисты "Ростова" находятся на карантине после шести случаев заражения игроков коронавирусом.
Следующий матч "Сочи" проведет на выезде против "Ахмата" 26 июня, "Ростов" примет "Арсенал" 27 числа.
"Те, кто допустил проведение этого матча, люди недалекого ума". Быстров - об игре "Сочи" и "Ростова"
Экс-игрок, а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров прокомментировал итоги матча между "Сочи" и "Ростовом".
Фото: globallookpress.com
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!