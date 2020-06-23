"Решение о карантине и количестве изолированных принимает на свой страх и риск сотрудник МЕСТНОГО Роспотребнадзора. Сейчас РФС как раз и пытается договориться с ними о единообразии решений.
На "Уфу" и "Тамбов" не за что нападать. Они всё сделали правильно. И по регламенту. Наоборот респект, что САМИ решили все вопросы и вышли на поле. Молодцы! А паникерам советую внимательно изучит раздел "документы" на сайте РПЛ", - написал Черданцев в "Твиттере".
Ранее гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что "Уфа" получила от местного Роспотребнадзора необходимое разрешение на участие игроков основного состава в игре с "Тамбовом". Подробнее о ситуации можно узнать из нашего материала:
"Уфа" сыграла основой, зная о коронавирусе у игрока, и ничего не нарушила. Как так?
"Респект, что сами решили вопросы". Черданцев поддержал "Уфу" и "Тамбов"
Известный телекомментатор Георгий Черданцев положительно воспринял факт проведения матча "Уфа" - "Тамбов" (2:1), несмотря на наличие в составе "Уфы" зараженного коронавирусом футболиста.
Фото: youtube.com/channel/UC6KUiXr2y8DnXOUOxHiTZvA
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