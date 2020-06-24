"Вагнер Лав мог перейти в ЦСКА только в том случае, если бы его можно было заявить на остаток сезона. И предварительный контракт мог бы быть только в этом случае. Но заявить его нельзя, поэтому переход был невозможен для ЦСКА", - цитирует Широкова Sport24.
Вчера 36-летний бразильский футболист сообщил, что продолжит карьеру в казахстанском "Кайрате".
Ранее Вагнер расторг контракт с бразильским "Коринтиансом". По информации российских СМИ, он был близок к подписанию контракта с ЦСКА, за который уже выступал ранее. Однако трансфер не состоялся и до зимы Вагнер будет выступать в Казахстане.
Широков: если бы Вагнера можно было заявить на остаток сезона, он бы перешел в ЦСКА
Бывший футболист "Зенита" и сборной России Роман Широков - не несостоявшемся переходе Вагнера Лава в ЦСКА.
Фото: РПЛ
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