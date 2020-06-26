Общее собрание РПЛ проголосовало за изменения в регламенте

25 июня по видеосвязи прошло совещание руководства РПЛ и РФС с руководителями клубов и представителями медицинских штабов.

Фото: РПЛ

Участники совещания проанализировали все нарушения во время проведения матчей 23-го тура. Кроме того, было инициировано заочное голосование за изменения в регламенте о возобновлении, дисциплинарном регламенте и регламенте чемпионата.



Представители клубов проголосовали за:



1. исключение пункта 3.2.3 из регламента о возобновлении, регулирующего минимальную численность заявки на матч (16 полевых и 2 вратаря), чтобы клубы могли проводить игры при меньшем количестве готовых игроков;

2. изменение пункта 2 статьи 86 Дисциплинарного регламента РФС таким образом, чтобы за повторную неявку на матч команду не исключали из соревнований;

3. дополнение пункта 6.1 регламента о проведении чемпионата, согласно которому внесение изменений в календарь согласовывается всеми участниками матчей и утверждается исполкомом РФС



Итоговое решение о внесении поправок в регламент примет Бюро Исполкома РФС.



- На прошедшем совещании с руководителями клубов мы обсудили все организационные вопросы и выслушали их мнения. На основе предложений от клубов мы разработали изменения в различные регламенты и заочным голосованием Общего собрания их утвердили.



Эти правки нужны, чтобы сохранить целостность соревнования в тяжелых условиях пандемии. В ближайшее время Бюро Исполкома РФС должно рассмотреть наши правки, – сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.