Инцидент произошел на 55-й минуте. Главный тренер уфимцев Вадим Евсеев решил заменить румына, однако тот выразил желание продолжить игру. Наставнику пришлось отменить перестановку. Боян Йокич, который должен был заменить Неделчару, снова ушел на скамейку запасных.
- У него был синяк к перерыву, потом он начал допускать ошибки, не свойственные для него. И потом у него еще карточка была. Но он боец, сказал, что готов дальше играть. Я нормально к этому отношусь, - сказал Евсеев в эфире Матч ТВ.
Встреча прошла в равной борьбе, однако голов команды и не забили - 0:0.
"Уфа" набирает 32 очка и поднимается на 6-е место в таблице. У "Рубина" теперь 27 баллов и 12-я строчка.
Игрок "Уфы" Неделчару отказался уходить на замену в матче с "Рубином"
Защитник "Уфы" Йонуц Неделчару не стал уходить с поля в сегодняшнем матче с "Рубином", когда резервный арбитр поднял табличку с его номером.
Фото: ФК "Уфа"
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