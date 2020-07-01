Игрок "Уфы" Неделчару отказался уходить на замену в матче с "Рубином"

Защитник "Уфы" Йонуц Неделчару не стал уходить с поля в сегодняшнем матче с "Рубином", когда резервный арбитр поднял табличку с его номером.

Фото: ФК "Уфа"