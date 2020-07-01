Как сообщает Чемпионат, руководитель клуба Гурам Аджоев около 10 дней назад звонил Юрию Семину и обсуждал с ним возможное назначение на пост наставника команды.
Также за приход специалиста выступает генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов, который при Семине был начальником команды в "Локомотиве".
Контракт Юрия Семина с "железнодорожниками" истек 31 мая. Вместо 73-летнего специалиста команду возглавил сербский тренер Марко Николич.
"Арсенал" в текущем сезоне РПЛ потерпел 5 поражений подряд. Сообщалось, что главный тренер Игорь Черевченко может покинуть команду в связи с неудовлетворительными результатами.
Президент "Арсенала" провел переговоры с Семиным о назначении на пост главного тренера
Юрий Семин может стать главным тренером тульского "Арсенала".
Фото: ТАСС
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