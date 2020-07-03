Йевтич: несмотря на слухи, продолжаем готовиться к игре с "Оренбургом"

Полузащитник "Рубина" Дарко Йевтич рассказал, что команда готовится к игре с "Оренбургом", несмотря на неопределенность в проведении матча.
Фото: ФК "Рубин"
- Сегодня была достаточно легкая тренировка по сравнению с предыдущими днями. У нас осталось еще одно занятие до игры, и я уверен: мы подойдем к матчу в хорошей форме.

Сегодня мы много работали над стандартами. Несмотря на слухи, продолжаем готовиться к игре с "Оренбургом", и мы настроены на тяжелый матч. Мы постараемся быть готовыми на 100 процентов, - сказал Йевтич в видео клубного YouTube-канала.

Матч "Рубина" и "Оренбурга" запланирован на 5 июля. Оренбуржцы попросили соперника о переносе матча на 19 июля, однако казанцы заявили, что примут решение исходя из предписаний Роспотребнадзора. Если он разрешит "Оренбургу" играть, матч состоится.

"Оренбургу" было засчитано два технических поражения подряд с "Уралом" и "Краснодаром". На данный момент у десяти представителей клуба подтвержден коронавирус.

Оренбуржцы находятся на последней 16-й строчке таблицы РПЛ, в активе команды 23 очка. "Рубин" располагается на 12-м месте, имея в активе 27 баллов.


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Теги: Йевтич Рубин Оренбург
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