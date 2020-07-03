Йевтич: несмотря на слухи, продолжаем готовиться к игре с "Оренбургом"

Полузащитник "Рубина" Дарко Йевтич рассказал, что команда готовится к игре с "Оренбургом", несмотря на неопределенность в проведении матча.

Фото: ФК "Рубин"