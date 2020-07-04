- Быт и футбольное поле - это разные понятия. На поле нет возраста. Если ты играешь, то должен "напихать" тому же Чорлуке. От меня был подсказ в довольно приказном тоне. Ведран понимает, что это футбол. Если ты тихо подскажешь, партнер не услышит, пойдет атака и нам забьют гол, - цитирует Магкеева сайт "Локомотива".
Ранее появилась информация, что Станислав Магкеев может оказаться в "Спартаке" или "Зените". Контракт 21-летнего игрока с "железнодорожниками" истекает в 2023 году. Сейчас между клубом и футболистом идут переговоры о новом соглашении, однако последнее предложение не устроило Магкеева.
В текущем сезоне Станислав Магкеев принял участие в двух играх РПЛ. "Локомотив" располагается на 2-м месте таблицы. В активе команды 48 очков.
Магкеев: могу "напихать" тому же Чорлуке. Быт и футбольное поле - разные понятия
Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев рассказал, как он старается вести себя на поле.
Фото: ФК "Локомотив"
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