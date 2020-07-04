Мелкадзе: показалось, что падение Понсе - не пенальти

Нападающий "Тамбова" Георгий Мелкадзе высказался о победе команды над "Спартаком" в 26-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Тамбов"
Встреча завершилась со счетом 3:2.

"Показалось, что падение Понсе — не пенальти. Было касание, но от такого не падают. Рассчитывали зацепиться за очки, дальше играть с конкурентами", - цитирует Мелкадзе "Чемпионат".

Права на Мелкадзе принадлежат "Спартаку". За "Тамбов" игрок выступает на правах аренды.

"Тамбова" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков.


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Теги: Мелкадзе Тамбов Спартак
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