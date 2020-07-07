Москвичи предложили 8 млн евро за форварда, но в "Сан-Лоренсо" посчитали эту сумму недостаточной.
Как утверждает TycSports, ЦСКА намеревался получить 90% контракта Гайча за эту сумму. Но "Сан-Лоренсо" требует более значительную сумму.
За 8 млн евро клуб готов уступить лишь 70% прав на игрока.
В контракте Гайча прописана сумма отступных в размере $ 15 млн. Тем не менее, вряд ли аргентинский клуб сможет получить такую сумму, учитывая финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса. Текущий контракт Гайча с "Сан-Лоренсо" истекает летом следующего года.
"Сан-Лоренсо" отказался продать Гайча ЦСКА за 8 млн евро
Руководство аргентинского клуба "Сан-Лоренсо" отклонило предложение ЦСКА о продаже форварда Адольфо Гайча.
Фото: Fox Sports
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