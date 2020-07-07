Напомним, что в феврале петербургский клуб отправил Кокорина в аренду в "Сочи" против желания футболиста. В текущем сезоне форвард провёл восемь игр, забил семь мячей и сделал результативную передачу в составе южан.
"Кокорин — один из кандидатов на пополнение в состав нашей команды. Если он приедет вместе с "Сочи", мы с ним пообщаемся", - приводит слова Медведева ТАСС.
Также Медведев отметил, что Дзюба останется в команде, а новый контракт с ним будет подписан в конце текущего сезона.
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Генеральный директор "Зенита": Кокорин? Мы с ним пообщаемся
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о планах клуба по поводу Александра Кокорина и Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
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