Генеральный директор "Зенита": Кокорин? Мы с ним пообщаемся

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о планах клуба по поводу Александра Кокорина и Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, что в феврале петербургский клуб отправил Кокорина в аренду в "Сочи" против желания футболиста. В текущем сезоне форвард провёл восемь игр, забил семь мячей и сделал результативную передачу в составе южан.

"Кокорин — один из кандидатов на пополнение в состав нашей команды. Если он приедет вместе с "Сочи", мы с ним пообщаемся", - приводит слова Медведева ТАСС.

Также Медведев отметил, что Дзюба останется в команде, а новый контракт с ним будет подписан в конце текущего сезона.

Медведев: неприличными жестами Дзюба намекал на то, что будет со "Спартаком" в Кубке


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Зенит Кокорин Дзюба Медведев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Крылья" победили тульский "Арсенал" 1
Каррера: "Спартак" со мной не связывался 2
Смолов в старте "Сельты" на матч с "Атлетико"
Васильев: из "Спартака" ко мне никто не обращался
Шалимов - о матче с "Тамбовом": мы сделали то, зачем сюда ехали. Дорогая победа, заработали её не на классе
Первушин: не скажу, что "Ахмат" нас переиграл
Фомин может перейти в "Спартак", если москвичи пригласят Газизова 1
Геркус: жаль, что Цорну не дали доработать хотя бы сезон 1
«Ахмат» выходит из битвы за выживание, грозненцы обыграли прямого конкурента
Генеральный директор "Зенита": Кокорин? Мы с ним пообщаемся 5
"Ахмат" победил "Тамбов" 1
Агент Гайча рассказал о желании форварда перейти в ЦСКА 2
Медведев: неприличными жестами Дзюба намекал на то, что будет со "Спартаком" в Кубке 44
Руководство "Уфы" готово отпустить Газизова 5
Источник: 18-летний македонец Тошевски перешел в "Ростов"
"Арсенал" и "Крылья Советов" опубликовали свои составы на матч 27-го тура
"Вольфсбург" готов заплатить за Чалова 13 млн евро 6
Кирилл Комбаров дисквалифицирован на три игры, Полуяхтов может пропустить до шести матчей РПЛ 2
Игнатьев - об уходе Цорна: не вижу смысла назначать людей, которые не знают, что происходит в российском футболе
Борис Игнатьев: в матче "Спартак" - "Локомотив" не вижу фаворита. Думаю, будет мирный исход, ничья 2
Принято решение по матчу "Оренбурга" и ЦСКА
Павлюченко: решение об увольнении Цорна правильное, результата нет
Черчесов: ехать в регион и не иметь там поддержки болельщиков не имеет никакого смысла 1
СМИ: Каррера может вернуться в "Спартак", если получит хорошее предложение 19
Сборная России проведет домашние матчи Лиги наций в Москве 2
Стали известны составы на матч "Тамбова" и "Ахмата"
Источник: Газизов может прийти в "Спартак" вместе с Евсеевым 11
Червиченко: VAR не позволяет одерживать победы, благодаря которым "Спартак" раньше набирал очки. Это раздражает Федуна 4
Мостовой - после увольнения Цорна: буду ли ждать звонка? С удовольствием. Я всегда открыт 14
Червиченко: все моменты, за которые отвечал Цорн - со знаком "минус"
Все новости