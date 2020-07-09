Как сообщает "Чемпионат", Медведев будет оштрафован на сумму не менее 100 тысяч рублей.
Сегодня стало известно, что руководство РФС обратилось в комитет по этике с просьбой рассмотреть высказывание Медведева.
После матча "Зенита" с "Краснодаром" в сети стал вирусным видеоролик, где игроки питерского клуба Артем Дзюба и Сердар Азмун имитируют половой акт.
Медведев, комментируя этот момент, заявил, что футболисты показывали, что будет со "Спартаком" в Кубке России.
Медведев - о "Спартаке": люди юмора не понимают
Стало известно, какое наказание грозит гендиректору "Зенита" за высказывание в адрес "Спартака"
Стало известно, какое наказание грозит генеральному директору петербургского клуба Александру Медведеву за высказывание в адрес "Спартака".
Фото: инстаграм ФК "Зенит"
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