"Думаю, он получит за матч оценку 7,4 – из-за неправильного назначенного пенальти в ворота "Спартака" и не назначенного 11-метрового в ворота "Локомотива" за фол на Рассказове. И это я ещё не говорю о жёлтых карточках.
Переводя на не судейский язык – это"двойка". Стабильная оценка Лапочкина, арбитра ФИФА. Но Кашшаи, скорее всего, его отмажет, как отмазал и Москалёва", - цитирует Федотова "Чемпионат".
Работа Сергея Лапочкина и его видеоассистента Кирилла Левникова вызвала бурное недовольство главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско и болельщиков клуба. Тедеско заявил, что судьи "убивают" его команду в каждом матче.
Виктор Кашшаи возглавил судейский департамент РФС в декабре 2019 года.
Арбитр Федотов: Лапочкину за матч "Спартак" - "Локо" двойка, но Кашшаи отмажет
Экс-арбитр всероссийской категории Игорь Федотов разнес судейство Сергей Лапочкина в матче "Спартак" - "Локомотив" (1:1), однако уверен, что это не скажется на дальнейшей карьере судьи.
Фото: ФК "Анжи"
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