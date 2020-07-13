"Будем комментировать тогда, когда будет, что комментировать. У нас в "Зенит" пол-Европы отправляют", - цитирует Медведева Sport24.ru.
Ранее сообщалось, что Ловрен будет зарабатывать в "Зените" 2,5 миллиона евро в год.
Хорват в нынешнем сезоне провел 10 матчей и сделал 1 голевую передачу.
Медведев: Ловрен? У нас в "Зенит" пол-Европы отправляют
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен может перейти в петербургский клуб.
thesun.co.uk
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