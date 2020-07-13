Представитель аргентинца отказался от предложенных армейцами комиссии за трансфер и контракта. По информации журналиста TNT Sports Кристиана Камино, агенты требовали комиссию в размере около 10 процентов от общей суммы трансфера, то есть 850 тысяч евро. Несмотря на это, издание Ole утверждает, что московский клуб не оставит попыток подписать 21-летнего нападающего.
Ожидается, что в ближайшее время ЦСКА сделает улучшенное предложение футболисту, однако отправлено оно будет не агентам игрока, с которыми у армейцев диалог не получился, а непосредственно в "Сан-Лоренсо".
Также информацию о приостановке, но не о закрытии переговоров по Гайчу подтвердили TyC Sports и журналист Кристиан Пальяро.
В то же время noticiasde.com.ar и ellitoral.com сообщают, что ЦСКА вышел из гонки за форвардом. Теперь "Сан-Лоренсо" будет ждать предложений по игроку от других клубов.
Напомним, Адольфо интересуется "Брюгге". Возможно, форвард перейдет именно туда.
В текущем сезоне игрок провел 13 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 ассист.
ЦСКА предпримет еще одну попытку подписать Гайча
Агент нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча не смог договориться с московским ЦСКА, однако армейцы не оставляют попыток подписать игрока.
Фото: EPA
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