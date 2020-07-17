- "Локомотив" заслужил место в тройке, если оценивать его игру по дистанции всего сезона. В прошедшем матче с ЦСКА команда выглядела не лучше соперника, но за счет характера и определенной доли везения добилась победы. Теперь нужно доводить дело до конца, занимать второе место и выходить в групповой этап Лиги чемпионов. А дальше готовиться к следующему сезону, который будет определяющим для нынешних руководителей и тренера, - цитируют Наумова Известия.
Во вчерашнем матче 29-го тура РПЛ между "Локомотивом" и ЦСКА сильнее оказались "железнодорожники".
На 29-й минуте пенальти реализовал Алексей Миранчук. Гости сумели отличиться на 71-й минуте: с передачи Шкурина забил Влашич. На 90-й минуте арбитр назначил второй пенальти в ворота ЦСКА, который вновь уверенно реализовал Миранчук.
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. ЦСКА с 47 баллами идет на 4-й строчке.
Красно-зеленым осталось провести один матч в текущем сезоне. В соперниках по последнему туру РПЛ - "Урал". Игра состоится 22 июля. В этот день пройдут все встречи последнего тура чемпионата.
Наумов: "Локомотив" заслужил место в тройке
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов выразил мнение об игре команды и ее месте в турнирной таблице.
Фото: Чемпионат
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