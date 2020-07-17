- Посмотрите, что сейчас творится в клубе. Его просто разваливают на глазах. Из крепкого середняка РПЛ команду превратили в посмешище.
Это произошло потому, что управляют клубом сейчас далёкие от футбола люди. Вы можете представить, чтобы футбольным клубом управлял человек, ранее отвечавший за безопасность в команде? Какие-то непонятные, нелогичные решения. Знаю, что футболисты на взводе, очень недовольны происходящим, - цитирует Довбню Чемпионат.
Напомним, что по итогам 29 туров "Оренбург" расположился на последнем месте в таблице РПЛ, не имея математических шансов на сохранение прописки в Премьер-лиге на следующий сезон.
Заключительный матч завершающегося сезона "Оренбург" проведёт с "Динамо" на выезде 22 июля.
Волгоградский "Ротор", в который перешел Александр Довбня, является дебютантом РПЛ. В сезоне 2020/21 команда выступил в высшем дивизионе.
За "Оренбург" голкипер провел в текущем сезоне 5 матчей, в которых пропустил 9 голов.
Довбня: "Оренбургом" управляют далекие от футбола люди. Команду превратили в посмешище
Вратарь "Ротора" Александр Довбня рассказал о причинах своего ухода из "Оренбурга".
Фото: ФК "Оренбург"
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