Депутаты Госдумы хотят сохранить "Оренбург" в РПЛ

Депутат Госдумы Игорь Сухарев заявил, что "Оренбург" нужно оставить в чемпионате России.

Фото: ФК "Оренбург"

??Все спортивное сообщество Оренбуржья переживает сегодня за футбольный клуб «Оренбург». На кону - место в Российской... Опубликовано Игорем Сухаревым Среда, 15 июля 2020 г.

Сухарев в своем фэйсбуке отметил, что он с коллегами Романом Романенко, Сергеем Катасоновым, Виктором Заварзиным и членом совета Федерации Андреем Шевченко отправили письма министру спорта РФ, президенту РФС и главе РПЛ с призывом рассмотреть возможность сохранения "Оренбурга" в РПЛ."Оренбург" потерял шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге. В активе клуба после 29 туров 24 очка.