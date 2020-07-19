- Я принимаю отставку Парфенова. Мы в последних трёх матчах пропустили девять голов. Пока не решили, кто будет руководить командой в игре с "Локомотивом".
Я благодарен Дмитрию за его работу. У меня с ним очень хорошие отношения, я его ценю как специалиста. Он молодой тренер, сам сказал, что для него это был очень большой опыт, - цитирует Иванова РИА Новости.
Встреча в полуфинале Кубка России завершилась со счетом 3:1 в пользу "Химок". В составе подмосковной команды голами отметились Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артем Полярус. У "Урала" единственный мяч забил Андрей Панюков.
В последних матчах чемпионата России екатеринбуржцы потерпели два поражения с общим счетом 1:6 (от "Краснодара" и "Арсенала"). Отметим, что в СМИ появлялась информация, согласно которой президент "Урала" Григорий Иванов раздумывал над увольнением Парфенова.
Сегодня стало известно, что одним из кандидатов на пост главного тренера является Юрий Семин.
Президент "Урала" Иванов принял отставку Парфенова
Президент "Урала" Григорий Иванов принял отставку главного тренера Дмитрия Парфенова.
Фото: СЭ
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