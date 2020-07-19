Президент "Урала" Иванов принял отставку Парфенова

Президент "Урала" Григорий Иванов принял отставку главного тренера Дмитрия Парфенова.
Фото: СЭ
- Я принимаю отставку Парфенова. Мы в последних трёх матчах пропустили девять голов. Пока не решили, кто будет руководить командой в игре с "Локомотивом".

Я благодарен Дмитрию за его работу. У меня с ним очень хорошие отношения, я его ценю как специалиста. Он молодой тренер, сам сказал, что для него это был очень большой опыт, - цитирует Иванова РИА Новости.

Встреча в полуфинале Кубка России завершилась со счетом 3:1 в пользу "Химок". В составе подмосковной команды голами отметились Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артем Полярус. У "Урала" единственный мяч забил Андрей Панюков.

В последних матчах чемпионата России екатеринбуржцы потерпели два поражения с общим счетом 1:6 (от "Краснодара" и "Арсенала"). Отметим, что в СМИ появлялась информация, согласно которой президент "Урала" Григорий Иванов раздумывал над увольнением Парфенова.

Сегодня стало известно, что одним из кандидатов на пост главного тренера является Юрий Семин.


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Теги: Иванов Парфенов Урал
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