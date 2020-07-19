Андреев заявил, что у Парамонова нет тренерской лицензии Pro. Также спортивный директор "Оренбурга" отметил, что в клубе изначально договаривались, что специалист отработает во главе команды лишь до конца текущего сезона.
Также Андреев сообщил, что в ближайшее время в клубе определятся со списком кандидатов.
Напомним, что за тур до конца "Оренбург" занимает последнее место и не имеет шансов подняться выше.
Источник: "РБ"
"Оренбург" не станет продлевать контракт с главным тренером Парамоновым
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что наставник команды Константин Парамонов покинет свой пост по окончании сезона.
Фото: ФК "Оренбург"
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