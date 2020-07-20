Напомним, что игрок красно-белых отреагировал на фразу генерального директора "Зенита", который ранее заявил, что имитировавший половой акт Дзюба показал, что будет со "Спартаком" в полуфинальной встрече Кубка России. После окончания встречи (1:2) Ещенко показал футболку с ребусом, который можно расшифровать как "*** вам, Александр Медведев".
"Ещенко, видимо, просто забыл, что у него находится под игровой футболкой. Наверное, планировал продемонстрировать ее в случае победы. Андрей не смог себя проконтролировать, мне кажется, только над собой посмеялся. Клуб и я лично спокойно к этому относимся", - приводит слова Медведева "СЭ".
Ранее стало известно, что поступок Ещенко будет рассмотрен на КДК РФС.
В финале Кубка России "Зенит" сыграет с подмосковными "Химками". Встреча состоится 25 июля в Екатеринбурге.
Ещенко ответил Медведеву футболкой с фразой "### вам"
Медведев - о футболке в свой адрес: Ещенко только над собой посмеялся
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал футболку защитника "Спартака" Андрея Ещенко, ребус на которой, судя по всему, был адресован именно ему.
Фото: ФК "Зенит"
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