У 31-летнего футболиста еще два года действует контракт с "Ахматом", по которому он получает более 1 миллиона евро в год.
Как сообщает Metaratings, "Динамо" сделает грозненцам предложение по трансферу защитника, но "Ахмат" готов его отпустить за 4 миллиона евро.
"Динамо" интересуется защитником сборной России Семеновым
"Динамо" рассматривает возможность укрепления защиты на будущий сезон с помощью игрока основного состава сборной России в отборе к Евро-2020 Андрея Семенова.
Фото: РФС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!